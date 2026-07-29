崎陽軒は7月30日、「崎陽軒 中華食堂」(横浜駅東口地下街ポルタ内)をリニューアルオープンする。

崎陽軒 中華食堂

1934年に横浜駅東口にて開業した「中華食堂」は、同社のレストラン事業の礎を築いた。1980年には、横浜駅東口地下街ポルタの開業に合わせて現在の崎陽軒 中華食堂がオープンした。以来、リーズナブルな価格で本格的な中華料理を楽しめるレストランとして、長年親しまれてきた。

今回、厨房設備を中心とした改修工事を実施し、作業効率の向上と、食事提供時間の短縮を図るとともに、料理およびサービスのさらなる向上を目指す。また、客席面積の拡張や、最大8名が利用できる大テーブルの導入により、これまで以上に多くの人が快適に利用できる店舗へと生まれ変わる。レストラン利用無しでも気軽に立ち寄れるシウマイやお弁当の店頭販売も継続する。

メニューは、「横濱サンマー麺」(1,200円)や、「シウマイ大満足定食」(2,700円)などを用意する。

横濱サンマーメンは、長年親しまれる同店の人気メニュー。野菜のシャキシャキ感とお肉を使ったあんをのせた横浜発祥と言われる中華そば。

シウマイ大満足定食は、今回のリニューアルを記念した新メニュー。名物「昔ながらのシウマイ」をアツアツの状態でたっぷり味わえる定食。その他にもエビチリや麻婆豆腐等日替わりの小料理がセットになっている。

営業時間は11:00～23:00(L.O. 22:00)、休店日はポルタ休館日に準ずる。