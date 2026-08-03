







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間3日、ボストン・レッドソックスと戦い4-8で敗れた。先発のエメ・シーハン投手が序盤でKOされてしまったことが大きく響いたが、とうとう先発ローテの座を追われる時が来たのかもしれない。米メディア『ヤフースポーツ』が報じた。



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同戦のシーハンは初回にいきなり2点を失ったが、打線が2回裏に3点を奪い逆転。ところが、3回表に先頭から2者連続で本塁打を打たれ一瞬で逆転を許すと、1死後にはまたもソロ本塁打を浴びる。さらに、2死から死球を与えたところで降板となった。



同メディアは「この登板で、シーハンの今季防御率は5.29まで悪化した。先発ローテにはタリック・スクーバル投手が加わりさらに層が厚くなったことで、シーハンがレギュラーとして投げる時間は終わりに近づいているのかもしれない。たとえレギュラーシーズン中に引き続き登板機会があったとしても、ポストシーズンでは先発ローテから外れる可能性が高いとみられている」と言及。



続けて、「ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者によると、ロバーツ監督は試合後、シーハンの投球について『メジャーの試合で投げる以上は、打者を抑えなければならない。これからどうなるかはまだ分からない』と語った」と記している。











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