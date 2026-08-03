







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースが、デトロイト・タイガースからタリク・スクーバル投手を獲得したことで、球界に衝撃が広がっている。すでに強力な戦力を誇る王者がサイ・ヤング賞を2度受賞した左腕を加え、3連覇へさらに前進した。米メディア『USAトゥデイ』のボブ・ナイチンゲール記者が言及した。



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今回のトレードにより、ポストシーズンでは山本由伸投手、スクーバル、大谷翔平選手、ブレイク・スネル投手による先発ローテーションを組むことが可能になる。さらにジャスティン・ロブレスキ投手や佐々木朗希投手、タイラー・グラスノー投手らを救援へ回す選択肢もある。



他球団の幹部からは、ドジャースがスクーバルを長期的に保有する可能性を懸念し、戦力均衡のためにサラリーキャップを求める声が一層強まるとの意見が出た。残りのシーズンを戦う意味がないほど決着がついたとの悲観的な見方も出ている。



実際にドジャースは、球団内の有望株上位5人を1人も放出しなかった。放出したのはザイア・ホープ外野手、ブレイディ・スミス投手、リバー・ライアン投手であり、育成組織への大きな打撃を避けながら、球界最高と評価される投手を獲得した。



今回の大型トレードについてナイチンゲール氏は「今こそ、溜め込んだフラストレーションと憎しみのすべてを吐き出そう。天に向かって叫べ。ドジャースを罵倒しろ。現在のシステムをこき下ろせ。そして、この冬、彼らがスクーバルと4億ドル（約632億円）のフリーエージェント（FA）契約を結んだ時には、また同じことを繰り返す覚悟をしておけ」と言及した。













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