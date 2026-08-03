オリックスが終盤の逆転で楽天に勝利
先発投手：オリックスは九里亜蓮が6回2失点の好投（7安打5奪三振）、楽天の荘司康誠は6回4失点 得点経過： 1回表：楽天が4点を追加 1回裏：オリックスが1点を追加 2回表：楽天が2点を追加 注目選手：オリックスの来田涼斗が2本塁打、5打点、3安打、2得点の活躍、オリックスの宗佑磨が1本塁打、2打点の活躍、オリックスの紅林弘太郎が1本塁打、2打点、2得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|94
|53
|40
|1
|.570
|-
|2
|巨人
|95
|51
|42
|2
|.548
|2
|3
|ヤクルト
|95
|44
|50
|1
|.468
|9
|4
|DeNA
|95
|41
|51
|3
|.446
|11
|5
|広島
|92
|37
|51
|4
|.420
|13
|6
|中日
|97
|39
|57
|1
|.406
|15
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|95
|60
|34
|1
|.638
|-
|2
|西武
|99
|55
|41
|3
|.573
|6
|3
|日本ハム
|99
|56
|43
|0
|.566
|6
|4
|オリックス
|98
|48
|48
|2
|.500
|13
|5
|ロッテ
|93
|42
|48
|3
|.467
|16
|6
|楽天
|94
|36
|57
|1
|.387
|23