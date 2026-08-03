2日に開催された西武－オリックス（ベルーナドーム）の試合前にシンガーソングライターのmiwaさんがセレモニアルピッチに登場した。
▼ miwa
「直前の2日間、30分ほど投げ込みを行いノーバウンドで届くように練習しましたが、バウンドしてしまい悔しいです。めっちゃ緊張して力んじゃいました。試合後のライブは本業なので、ファンの皆さまと一緒に盛り上がっていけたらと思います！私もライオンズを応援していきます！」
2日に開催された西武－オリックス（ベルーナドーム）の試合前にシンガーソングライターのmiwaさんがセレモニアルピッチに登場した。
▼ miwa
「直前の2日間、30分ほど投げ込みを行いノーバウンドで届くように練習しましたが、バウンドしてしまい悔しいです。めっちゃ緊張して力んじゃいました。試合後のライブは本業なので、ファンの皆さまと一緒に盛り上がっていけたらと思います！私もライオンズを応援していきます！」
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