2日に開催された西武－オリックス（ベルーナドーム）の試合前にシンガーソングライターのmiwaさんがセレモニアルピッチに登場した。

▼ miwa

「直前の2日間、30分ほど投げ込みを行いノーバウンドで届くように練習しましたが、バウンドしてしまい悔しいです。めっちゃ緊張して力んじゃいました。試合後のライブは本業なので、ファンの皆さまと一緒に盛り上がっていけたらと思います！私もライオンズを応援していきます！」