ロッテは3日、暑熱対策に関する知見を有するダイキン工業株式会社によるサポートのもと、8月4日の西武戦（18時00分試合開始）からZOZOマリンスタジアムに来場する子供達に新たな熱中症対策を実施すると発表した。

ZOZOマリン内にある子供（対象：小学校低学年（2年生）以下）の遊び場、Life-do.Plusキッズスクエアの暑熱対策として、前後左右4方向から冷風が吹き出すダイキンの屋外用エアコン「アウタータワー」を設置。それによりLife-do.Plusキッズスクエアがクールスポットとなり、子供達の熱中症リスクの低減を図るとともに、この夏ZOZOマリンに来場した親子が涼しく、安心、安全、快適に過ごせる空間になることを目指す。

また、8月23日の日本ハム戦（17時00分試合開始）では、同じく子供の熱中症対策として、涼しくなったLife-do.Plusキッズスクエアを利用した子供達にマリーンズ・キッズキャップを配布。

▼ マリーンズ・キッズキャップ配布概要

配布日：8月23日（日） 日本ハム戦（17時00分試合開始）

配布時間：15時00分～18時00分

配布対象：配布日にLife-do.Plusキッズスクエアを利用した子供。Life-do.Plusキッズスクエア

・対象年齢：小学校低学年（2年生）以下

・場所：ZOZOマリン211通路正面。配布数：先着200名様（なくなり次第終了）