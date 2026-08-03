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読売ジャイアンツの泉口友汰は2日、東京ドームで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「3番・遊撃」で先発出場。初回、三遊間の深い位置から一塁へ正確な送球を披露し、東京ドームを大きく沸かせた。







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球界屈指の守備力が光るスーパープレーだった。初回二死一塁、DeNAのエンカーナシオンが放った打球は三遊間へ。泉口は外野の芝生に近い深い位置で逆シングル捕球すると、すぐさま体勢を整えて一塁へ大遠投。



勢いの落ちないノーバウンド送球で打者走者をアウトにし、先発・小笠原慎之介を救った。











泉口は大阪桐蔭高、青山学院大、NTT西日本を経て、2023年ドラフト4位で巨人に入団した27歳の内野手。昨季は133試合に出場して打率.301を記録すると、遊撃手部門のゴールデン・グラブ賞を受賞した。



今季はこの試合を終えた時点で81試合に出場し、打率.246、6本塁打、29打点を記録。昨季ほどの打率を残せていないものの、7月の月間打率は.311と状態を上げてきている。



チームは1-2で惜敗したものの、ゴールデン・グラブ賞遊撃手が守備で確かな存在感を示した。



























【動画】メジャー級の守備力！？泉口友汰、強肩炸裂の大遠投



DAZNベースボールのXより





東京ドームが沸く



深いところからの大遠投

泉口友汰 守備で魅せた



⚾️巨人×DeNA

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【了】