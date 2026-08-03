ロッテは2日、8月9日にZOZOマリンスタジアムで開催するオリックス戦で、「キャンプ地 都城DAY」を実施し、都城市が製作したオリジナルデザインのコアラのマーチ「キャンプ地都城のマーチ」を来場者先着20,000名に配布することになったと発表した。

宮崎県都城市は、2025年に千葉ロッテマリーンズの新たなキャンプ地となり、同年2月には二軍春季キャンプ、同年秋には秋季キャンプを開催。さらに2026年2月には初となる一軍春季キャンプを開催するなど、マリーンズとのつながりを深めてきた。

また、株式会社ロッテは都城運動公園内施設のネーミングライツ契約を締結しており、都城運動公園野球場は「コアラのマーチスタジアム」の愛称で親しまれている。こうした都城市とマリーンズ、そして株式会社ロッテとのつながりを背景に開催する「キャンプ地 都城DAY」では、都城市の魅力をファンに広く知ってもらうことを目的として、都城市オリジナルデザインのコアラのマーチ「キャンプ地都城のマーチ」を配布する。

「キャンプ地都城のマーチ」は、マリーンズのユニホームを着用したコアラのチャンスくんや、都城市出身の廣池康志郎投手をモチーフにしたコアラ風のイラストなどをデザインしたオリジナルパッケージ。都城市とマリーンズのつながりを感じられる、かわいらしいデザインに仕上がっている。

当日は、Lゲートを除く各ゲートにて、当日の観戦チケットをお持ちの方を対象に、先着20,000名へ配布。また、「キャンプ地 都城DAY」では、都城産宮崎牛串や鶏の炭火焼などのグルメ販売をはじめ、特産品販売、都城市PRキャラクター「ぼんちくん」の来場、宮崎牛や焼酎などが当たる「都城クイズ」など、都城の魅力を体感できるさまざまな企画を実施。

▼ 廣池康志郎投手 コメント

「都城市出身の僕としては、こうして地元とマリーンズをつなぐ企画に関わることができてうれしいです。パッケージにはチャンスくんや、僕をモチーフにしたコアラのイラストも入っていて、すごくかわいらしいデザインになっています。ぜひたくさんの方に手に取っていただいて、キャンプ地・都城のことも知ってもらえたらうれしいです」