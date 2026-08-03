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埼玉西武ライオンズの若林楽人は2日、ベルーナドームで行われたオリックス・バファローズ戦に「9番・中堅」で先発出場。4回に中堅後方への大飛球を背走し、最後はダイビングキャッチでつかみ取るスーパープレーを披露した。







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驚異的な脚力と守備範囲を見せつけた。4回無死、オリックス・太田椋が放った打球は若林の頭上を越えるように中堅後方へ伸びた。



それでも、中堅手の若林は素早く落下地点へ向かって背走すると、最後はバックハンドで飛び込みながら捕球。抜ければ長打となりかねない打球をもぎ取り、スタンドを大きく沸かせた。



若林は駒大苫小牧高、駒沢大を経て、2020年ドラフト4位で西武に入団。俊足を生かした外野守備と走塁を武器に、ルーキーイヤーの2021年には44試合で20盗塁を記録した。











その後は故障に苦しみ出場機会が減少。2024年途中に巨人へ移籍したが、今年7月にトレードで約2年ぶりとなる古巣復帰を果たした。



今季は巨人で21試合に出場し、打率.179を記録。西武復帰後は2試合連続で先発起用され、この日は好守に加えて5回に右前打を放ち、再加入後初安打もマークした。



その後、蛭間拓哉の適時二塁打で逆転のホームを踏み、チームの5-1の勝利に貢献。



攻守で存在感を示した韋駄天が、慣れ親しんだユニホームで再び躍動している。



























【動画】超人的な脚力！若林楽人の背走ダイビングキャッチ

DAZNベースボールのXより













おかえりなさい



超人的な脚力で追いついた

若林楽人 ダイビングキャッチ



⚾️西武×オリックス

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【了】