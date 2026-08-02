







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの秋広優人は2日、タマホームスタジアム筑後で行われたファーム・リーグ25回戦、オリックス・バファローズ戦に「5番・右翼」で先発出場。2回に今季ファーム第8号となる同点ソロ本塁打を放ち、チームの13-1の大勝に貢献した。



長身から繰り出される豪快なスイングで、美しい放物線を描いた。0-1と1点を追う2回、先頭打者として第1打席に立った秋広は、オリックス先発・上原堆我と対戦。



カウント1-1から捉えた打球は逆方向へ高々と舞い上がり、そのまま左翼スタンドへ飛び込んだ。試合を振り出しに戻し、大量得点の口火を切る一発となった。



秋広は二松学舎大付高から2020年ドラフト5位で読売ジャイアンツに入団。2023年には一軍で121試合に出場し、打率.273、10本塁打、41打点を記録。











しかし、その後は一軍に定着出来ず、2025年途中にソフトバンクへ移籍し、現在は201センチ、107キロの恵まれた体格を生かした長打力で一軍定着を目指している。



今季はここまでファームで69試合に出場し、打率.222、8本塁打、37打点を記録。この日は4回にも満塁の場面で中前適時打を放ち、本塁打を含む複数安打で勝利に貢献した。



打撃で存在感を高める左の大砲が、一軍昇格へ向けて力強いアピールを続けている。























【動画】衝撃の逆方向弾に投手もこの表情！秋広優人、ファーム第8号となる豪快アーチ

DAZNベースボールのXより













豪快



逆方向へ高弾道弾

秋広優人 ファーム第8号ホームラン



⚾️ソフトバンク×オリックス（ファーム）

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【了】