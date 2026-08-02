







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間30日、シアトル・マリナーズと戦い4-2で勝利した。この試合ではクローザーを務めるエドウィン・ディアス投手が待望の戦線復帰を果たしたが、手放しでは喜べなかったかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』のネルソン・エスピナル記者が綴った。



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ドジャースは同日試合前、チャーリー・バーンズ投手をDFAとした上で、ディアスを負傷者リスト（IL）から復帰させた。その後臨んだ試合では、4-1と3点リードで迎えた9回表に早速復帰登板の機会を与えた。



ただ、ディアスは2死三塁のピンチを招くと、ジョシュ・ネイラー内野手にタイムリー二塁打を打たれ失点。後続打者を抑え何とか試合を締めたものの、1回1失点、被安打2とピリッとしない内容だった。



この日のディアスについて、エスピナル記者は「彼にとって、4月以来となるメジャー復帰登板は決して内容の良いものではなかった。1イニングを投げて2安打1失点。それでも最後はセーブを挙げた。メジャーの実戦感覚を取り戻す過程での、単なる『サビ落とし』の登板だったことを期待したい」と綴っている。











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