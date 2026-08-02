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阪神タイガースの坂本誠志郎は2日、明治神宮野球場で行われた東京ヤクルトスワローズ戦に「7番・捕手」で先発出場。4回に2試合連続となる今季第4号ソロ本塁打を放った。



今夜も美しい放物線を描いた。3-2と1点をリードして迎えた4回一死、坂本はヤクルト先発のナッシュ・ウォルターズが投じた初球の高め直球を振り抜いた。



高々と舞い上がった打球は風にも乗り、左翼ポール際へ吸い込まれる追加点の一発となった。



前日の同戦では6回に左翼席への3ランを放ち、自己最多を更新する今季第3号を記録。この日の一発で自身初の2試合連続本塁打を達成し、さらに9回にはこの日2本目となる決勝の第5号ソロアーチも記録。自身初の1試合2本塁打でチームを4-3の勝利へ導いている。











坂本は履正社高、明治大を経て、2015年ドラフト2位で阪神に入団した11年目の捕手。巧みなリードと安定した守備力で投手陣を支え、今季は主将としてチームを牽引している。



今季はここまで60試合に出場し打率.220、5本塁打、22打点をマーク。



守備面や巧みなリードで阪神を牽引してきた正捕手が、バットでも存在感を発揮。この調子で首位を争うチームに更なる勢いをもたらすことが出来るだろうか。





























【動画】美しい放物線…！坂本誠志郎、2試合連発となるソロホームラン



DAZNベースボールの公式Xより













今夜も美しい



なんと2試合連発

坂本誠志郎 第4号ホームラン



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【了】