







読売ジャイアンツ 最新情報



読売ジャイアンツのティマは2日、ヨークいわきスタジアムで行われたファーム交流戦10回戦・東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「5番・指名打者」で先発出場。初回に今季ファーム第6号となる先制3ラン本塁打を放った。







巨人の選手たちの獲得経緯がわかる

『ジャイアンツ元スカウト部長のドラフト回想録』［PR］







いわきの芝生席へ飛び込む、豪快な一発だった。0-0で迎えた初回二死一、二塁、ティマは楽天先発・古賀康誠が投じた外角の134キロ直球を力強く振り抜いた。



ティマはドミニカ共和国出身の21歳外野手。2021年に育成選手として巨人へ加入し、今季5月に支配下選手契約を勝ち取った。











今季は一軍で13試合に出場し、30打数3安打の打率.100。7月10日に出場選手登録を抹消されて以降はファームで再調整を続けているが、この一発で2軍での本塁打数を6本に伸ばした。



この試合前まででファームで51試合に出場し、打率.299、再昇格へ向けて持ち前の長打力をアピールしている。



今季初めて一軍の舞台も経験した21歳。首位争いを繰り広げているチームの後半戦の起爆剤として、再昇格を引き寄せ一軍でも豪快なアーチを描くことが期待される。



























【動画】芝生席へ一直線…！ティマ、いわきで描いた豪快アーチ



DAZNベースボールのXより





芝生席へ飛び込んだ



本日はいわき開催

ティマ ファーム第6号ホームラン



⚾️巨人×楽天（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】