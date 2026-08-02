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ロサンゼルス・ドジャースのウィル・スミス捕手が、長引いていた首の負傷からの復帰に向けて練習を再開した。一方、スミスの代役を務めているダルトン・ラッシング捕手については、いまだにスタメン起用に懐疑的な声がある。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のパトリック・ウォーレン記者が言及した。



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デーブ・ロバーツ監督によると、スミスはここ1週間、痛みのない状態を維持している。現在はウエートトレーニングや送球、体幹を動かす運動、バットを振る練習などを始めているという。



正捕手の長期離脱を受け、ドジャースではトレード期限までに信頼できる捕手を獲得する必要があるのかが議論されてきた。スミスがポストシーズンまでに万全の状態へ戻ったとしても、予想以上に長引いた負傷を考慮し、捕手層を厚くする可能性は残されている。



スミスに代わって先発起用されているラッシングは、打席で一定の働きを見せている。しかし、複数の暴言騒動や大谷翔平選手への不満な態度などが物議を醸してきた。



騒動を頻繁に起こすラッシングについて、ウォーレン氏は「グラウンド上での判断ミスや、時折見られる守備のミスからもわかるように、彼はまだ若い選手だ。ドジャースは、彼を捕手として起用しても、チームが持ちこたえ、さらには好調を維持できることを示してきた。しかし、スミスのようなポストシーズンの経験が欠けている」と言及した。











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