◆ 6回5失点も…岩本氏「なんやかんやで8試合連続で適時打は許していない」

ソフトバンク・前田悠伍が2日、楽天戦に先発登板。3回と6回にソロ本塁打を浴びるも、6回99球・7安打2四球5失点で開幕から無傷の9勝目を挙げた。

高卒3年目以内での開幕9連勝は、堀内恒夫以来60年ぶりとなる快挙。2日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・岩本勉氏が「あまり今日は内容がいいとは言えないような数字だが、なんやかんやで8試合連続で適時打は許していないんですよ」と振り返ると、解説の齊藤明雄氏は「そうなんですよね。だから大量点を取られる所で粘って、うまく少ない点で抑えている。今日は5失点だが、大崩れしない投手ではないかなという感じに見える。それから勝ち運を持ってますよね」と分析した。

さらに岩本氏が「防御率も1点台（1.93）」と注目すると、もう1人の解説・大矢明彦氏は「若いのにすごく安定した内容の投球をしてくれて、やはり四球少ないよね」と評価した。岩本氏は「まだ怖さを知らない投手は猪突猛進で進んでいきますからね」と今後の投球に期待した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』