中日ドラゴンズ 最新情報
中日ドラゴンズの花田旭は1日、横須賀スタジアムで行われたファーム・リーグ15回戦、横浜DeNAベイスターズ戦に途中出場。8回に今季ファーム第8号となる2ラン本塁打を放ち、チームの11-2の快勝に貢献した。
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大学時代の同期から放った、技ありの一発だった。8-1で迎えた8回二死一塁、花田はDeNAのドラフト2位ルーキー・島田舜也と対戦。
体勢を崩されながらもボールに食らいつくと、打球は力強く伸びて左翼スタンドへ飛び込んだ。東洋大でともにプレーした右腕から、リードをさらに広げる2ランをたたき込んだ。
花田は大阪桐蔭高、東洋大を経て、2025年ドラフト6位で中日に入団した23歳の外野手。恵まれた体格を誇り、走攻守でスケールの大きな選手への成長を期待されている。
今季は一軍で19試合に出場し、打率.226、1本塁打、5打点を記録していた。
ファームでも41試合に出場し打率.269、8本塁打、25打点をマーク。自慢の長打力を発揮しており、この日は代走から出場すると、唯一の打席で本塁打を放って2打点を挙げた。
大学時代に切磋琢磨した同期とのプロ初対決で、打者に軍配が上がる形となった。
パンチ力と勝負強さを備えるドラフト6位ルーキーが、一軍再昇格へ向けて鮮烈なアピールを見せた。
【動画】同期からの技あり一発！花田旭の豪快2ランがこちら
DAZNベースボールのXより
技アリの一打でスタンドイン
花田旭 ファーム8号弾
東洋大同期・島田舜也からの一発
⚾️DeNA×中日（ファーム）
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