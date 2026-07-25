「素晴らしい製品の裏には、経営者や社員の方々の努力がある」――SUPER EIGHTの大倉忠義がメインパーソナリティーを務める特別番組『リーダーの流儀』(26日6:30～ ※関西ローカル)が、カンテレで放送される。

大倉忠義

これは、日本を動かす企業のトップリーダーたちにスポットを当て、その成功の裏側にある「信念」「こだわり」「仕事への想い」を、“数字”を切り口にひも解く新感覚ビジネス・トーク番組。

アーティスト、俳優として活躍する一方、タレントプロデュースやコンテンツ開発会社の社長業も手掛ける大倉。表現者であり経営者でもある自身の経験を生かしながら、各業界をけん引するリーダーたちの流儀に迫る。

“空気”と“睡眠”で日本を変える2人のリーダーが登場

今回の放送では、「空気」と「睡眠」という異なる分野から、日本の社会課題に挑み続ける2人のトップリーダーがゲスト出演する。

吉川純代氏

1人目は、エアドッグジャパン取締役の吉川純代氏。

高性能空気清浄機「エアドッグ」は、全国約1万5,000以上の医療施設に導入されているほか、教育現場や被災地などにも活用の場を広げている。

吉川氏は、自ら現場へ足を運ぶ“超現場主義”を実践。スピーディーな意思決定と、「社員は家族」という考えに基づく温かなマネジメントスタイルを語る。

松井大樹氏

2人目は、ブレインスリープ取締役COOの松井大樹氏。

平均睡眠時間が短いとされる日本の現状に着目し、科学的な睡眠研究から生まれた「ブレインスリープ ピロー」を展開する同社。松井氏は、睡眠を通じて日本人のパフォーマンス向上を目指している。

番組では、「スピード」と「エビデンス(科学的根拠)」を重視しながら、役職に関係なく意見を交わせる組織づくりについて持論を展開する。

リーダーたちの“インプットタイム”にも密着

さらに番組では、リーダーたちが仕事に生かしている「インプットタイム」にも密着。

ママ友との交流やサウナでのリラックスタイムなど、一見仕事とは関係のない時間がどのように新たなビジネスアイデアにつながっているのかを紹介する。

常識を打ち破る発想や行動力に対し、大倉が「それ、僕もすごく分かります!」と共感を示す場面も。経営者同士だからこそ生まれる本音のクロストークにも注目だ。

大倉忠義「昼まで寝ている人に見てほしい」

大倉忠義

収録後、大倉は今回登場した2人のリーダーについて、「お2人とも『自ら動いて、周りが動きやすいように切り開いていく。そして道ができたら、あとはお任せする』という考え方が共通していた」とコメント。

「これは確かにすごい説得力があるなと思いました。いろんな業界に通じる話ですよね」と感銘を受けたことを明かした。

また、第2弾が実現した場合に会いたい人物については、「自分の父親が飲食業をやっているので、父親以外の(飲食業の方の)お話は聞いてみたいです(笑)」とコメント。「まだ関西だけで展開していて、これから全国へ広げていきたいというような方のお話を聞いてみたいですね」と興味を示す。

視聴者に向けては、「(番組OAの)朝6時半から起きている人って少ないですよね(笑)。起きていらっしゃる方って経営者の方や朝活をされている意識が高い方が多いと思うのですが、僕はぜひその逆の、昼間まで寝ている人に見てほしいです」とメッセージを送った。

さらに、「今回出演してくださったリーダーたちのお話を聞いていたら、意識が高くなっていきそうなので、『朝からちょっとやってみようかな』『自分も何か一発狙ってみるか』というようなきっかけになってくれたら面白いなと思います」と語った。

そして、「素晴らしい製品の裏には、経営者や社員の方々の努力がある。そうした頑張りによって日本や社会が良くなっていくという視点で、ぜひ興味深く見ていただければ」と呼びかけている。