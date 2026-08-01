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読売ジャイアンツの岸田行倫は1日、ひたちなか市民球場で行われたファーム・リーグ交流戦の東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「3番・捕手」で先発出場。3回に今季ファーム第1号となる同点ソロ本塁打を放った。







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右膝の負傷を感じさせない、力強い一発だった。3-4と1点を追う3回一死、岸田は楽天先発・ウレーニャが投じた150キロ直球を一振りで捉えた。



鋭く伸びた打球は逆方向の右翼席へ飛び込み、試合を振り出しに戻すアーチとなった。











岸田は報徳学園高、大阪ガスを経て、2017年ドラフト2位で巨人に入団した29歳の捕手。昨季は一軍で87試合に出場し、打率.293、8本塁打、39打点を記録するなど、攻守にわたって存在感を示した。



今季はここまで一軍で53試合に出場し、打率.252、4本塁打、15打点を記録。



7月20日の広島戦でファウルチップが右膝を直撃して途中交代していたが、約2週間ぶりとなる実戦復帰戦で3打数2安打をマークした。



初回には左前打を放ち、走塁と先発マスクでも患部の状態に問題がないことを示した。



首位争いを繰り広げているチームをさらに勢いづける存在となりそうなだけに、頼れる捕手の一軍復帰が待たれる。























【動画】1軍復帰へ準備万端！岸田行倫、逆方向への豪快アーチ



DAZNベースボールのXより





150キロを逆方向へ



一軍復帰へむけて準備万端

岸田行倫 ファーム第1号ホームラン



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【了】