







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得噂が囁かれている。資金やプロスペクトの豊富さを理由に本命と位置付ける見方が多数な中、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は異なった見解を示している。



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同メディアは「水曜日に先発したスクーバルについて、これがデトロイトでの最後の登板になるのではないかと見る向きもある。MLB.comのマーク・フェインサンド記者は、彼を獲得する可能性が最も高い2球団としてミルウォーキー・ブルワーズとタンパベイ・レイズを挙げた」と言及。



続けて、「ドジャースが最大のライバルだと言いたくなるところだが、今回に限ってはそうは思わない。私なら、ブルワーズとレイズを上位に挙げる。両球団はいずれも層の厚いファーム組織を抱えており、スクーバルを加えることで、10月に大きなインパクトを残す現実的なチャンスがあるからだ。彼がWS進出、そして世界一獲得に貢献してくれると信じるのであれば、残り2か月分の年俸を負担することは十分可能なはずだ」という同記者の見解を伝えている。



ブルワーズはナリーグ中地区首位、レイズはアリーグ東地区首位に立っており、どちらもトレード市場では買い手に回るとみられるが、スクーバル争奪戦はどのような結末を迎えるのだろうか。











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