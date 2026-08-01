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ロサンゼルス・ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手がトレード候補として取り沙汰されているものの、明確な戦力向上につながらない限り、放出する利点は小さいとの見方が示された。ヘルナンデスにはファンも多く、放出となれば反発は必至だろう。米メディア『ドジャース・ダイジェスト』のチャド・モリヤマ記者が言及した。



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ヘルナンデスはクラブハウスやファンから愛される存在であり、直近2度のワールドシリーズ制覇にも欠かせない働きを見せた。好調時には、大谷翔平選手らと上位打線に座る長打力のある右打者として重要な役割を果たすことができる。



しかし、再契約後は負傷が多く、打率.247、出塁率.296、長打率.431、OPS.727と、打撃成績はリーグ平均程度にとどまっている。守備面でも振るわず、2027年終了後に球団が契約を打ち切れるまで、繰り延べ分を含めて約2500万ドル（約40.8億円）が残っているという。



現在の契約は市場価値を下回っているとみられており、ヘルナンデスを放出するには年俸の大部分を負担するか、有望株を加える必要があるかもしれない。しかし、市場に長打力のある右打者が少ないため、将来または現在の戦力につながる選手を獲得できる可能性は残されている。



急浮上しているヘルナンデス放出の噂について、モリヤマ氏は「より優れた選手を獲得しない限り、彼を放出することがドジャースにとって一体何の意味があるのだろうか。CJ・エイブラムス内野手やフランシスコ・リンドーア内野手を驚きのトレードで獲得し、トミー・エドマン内野手らを左翼手に回すのであれば、彼との別れを正当化するのは非常に簡単だ」と言及した。













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