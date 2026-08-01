







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝の負傷に加えて右上腕二頭筋にも不安を抱えていることを明かした。2つの負傷によって投手としての調整を中断しており、走塁にも影響が出ているという。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のパトリック・ウォーレン記者が言及した。



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先頭打者本塁打を放った28日（日本時間29日）の試合後、大谷はオールスターブレイク中に注射を受けた左膝だけでなく、右上腕二頭筋の状態も万全ではないと説明した。右腕の張りは、二刀流出場した3日（同4日）の試合中に感じたもので、それ以降は先発登板していない。



デーブ・ロバーツ監督は、フィラデルフィアで行ったブルペン投球後、右上腕二頭筋と左膝の双方の状態が良くなかったと明かした。下半身をかばうことで上半身や腕にも負担が及ぶ可能性があるため、投球練習とブルペン入りを中止している状況だ。



また、大谷は左膝の問題が走塁にも影響していることを認めた。全力で走れる状態ではなく、自身の状態が100％ではないと分かっているため、塁上で積極的に動くことが難しいと説明している。



複数の不安を抱えている大谷についてウォーレン氏は「シーズン序盤にも同様の上腕二頭筋の問題を抱えていたたが、彼は何も言わず、当時の症状は比較的早く治まったという。しかし、今回は症状が長引いているようだ」と言及した。











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