







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは期限が迫るトレード市場で、控え野手のアレックス・コール内野手を放出するのではと囁かれている。今後の展開が注目されるところだが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』はミネソタ・ツインズが有力な移籍先ではと言及している。



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今季のコールは日本時間30日終了時点で、60試合、打率.246、1本塁打、16打点といった数字にとどまっている。加えて、故障離脱していたトミー・エドマン外野手、キケ・ヘルナンデス内野手がそれぞれ復帰したこともあり序列は下がっている状況だ。



同メディアは「ドジャースがコールをトレードする場合、有力な移籍先候補として1球団が浮上している。AM570スポーツのデービッド・ヴァッセイ氏によると、ツインズが彼に興味を示しているという。また、アスロンスポーツのパット・ラガッツォ記者も、ツインズが関心を寄せていると報じている」と言及。



続けて、「ドジャースは彼をロースターの26人目として残すよりも、右打者が不足しているトレード市場を利用し、見返りとしてプロスペクトを1人か2人獲得することができるかもしれない。また、右打者のムーキー・ベッツ内野手とテオスカー・ヘルナンデス外野手が苦戦していることもあり、ベンチの終盤を担うコールの枠を、より長打力のある右打者へ入れ替えたいと考えている可能性もある」と予想している。











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