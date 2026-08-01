7月31日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏と野村弘樹氏が、阪神・門別啓人について言及した。

門別は同日のヤクルト戦、0－3の6回二死一、三塁の場面に、先発・才木浩人の後を受けて登板。長岡秀樹を3ボール1ストライクから投じたストレートを三邪飛に仕留め、ピンチを脱した。直後の7回表に打線が4点を奪い逆転に成功し、今季初勝利を手にした。

番組MCを務めた谷繁元信氏が「6回裏ピンチを凌いだ門別。今年は桐敷、及川とか左の中継ぎ陣があまり良くない状況で、門別というピッチャーが出てきてくれたのはありがたいですよね」と話を振ると、大矢氏は「今年のタイガースは後ろで出てくるピッチャーの右で木下、工藤、右でしっかりした若手がいるんだけど、若い左が欲しいなというところで、勝利投手がついたじゃないですか、すごくきっかけになるはずなんですね。戦力として勝ち試合で投げられるようになるといいですね」と期待した。

野村氏は「左というところで貴重ですし、大矢さんも言いますけど、勝ちがついたことでまたひとつギアが上がる。次につながる。価値のあるピッチングをしたんじゃないかなと思います」と称賛した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』