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読売ジャイアンツの泉口友汰は31日、東京ドームで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「3番・遊撃」で先発出場。6回に左中間スタンドへの今季第6号ソロ本塁打を放ち、チームの6-0の快勝に貢献した。







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一発攻勢を締めくくる、鮮やかな逆方向弾だった。2-0で迎えた6回、先頭打者として第3打席に立った泉口は、この回から登板したDeNA・中川颯と対戦。



フルカウントから投じられたストレートを強く振り抜くと、打球は左中間スタンドへ飛び込んだ。松本剛、佐々木俊輔に続くチーム3本目のアーチで、リードを3点に広げた。











泉口は大阪桐蔭高、青山学院大、NTT西日本を経て、2023年ドラフト4位で巨人に入団した27歳の内野手。



ルーキーイヤーの2024年は66試合に出場し、打率.201、1本塁打を記録。昨季は133試合で打率.301、6本塁打、39打点と飛躍を遂げ、遊撃のレギュラーに定着した。



今季は試合前まで78試合に出場し、打率.246、5本塁打、26打点を記録。この一発で昨季の自己最多に並ぶシーズン6本塁打とし、同日の試合では4回にも安打を放つなど、複数安打をマークした。



前半戦は打撃面で苦しむ場面が見られたが、復調の気配を見せる若き正遊撃手。首位争いを繰り広げているチームを牽引する活躍が期待される。























【動画】逆方向へこの打球！泉口友汰、6号ソロホームラン



DAZNベースボールのXより





一発攻勢



泉口友汰 逆方向への一発！

ジャイアンツ本日3本目のアーチ！



⚾️巨人×DeNA

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【了】