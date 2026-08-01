







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの水谷瞬は31日、HARD OFF ECOスタジアム新潟で行われたファーム・リーグ13回戦、オイシックス新潟アルビレックスBC戦に「6番・左翼」で先発出場。2打席連続本塁打を放ち、今季ファームでの本塁打数を4本に伸ばした。



規格外のパワーを見せつけた。2回の先頭打者として迎えた第1打席、水谷はカウント2-1から捉えた打球をスタンド上段へ運び、追加点となるソロ本塁打を記録。



さらに4回の第2打席でも左翼スタンドへ豪快な一発を放ち、2打席連続アーチを放った。



水谷は石見智翠館高から2018年ドラフト5位で福岡ソフトバンクホークスに入団した25歳の外野手。2023年オフの現役ドラフトで日本ハムへ移籍すると、2024年には交流戦で打率.438を記録して最優秀選手賞を獲得。











今季は一軍で41試合に出場し、打率.230、5本塁打、17打点を記録。現在はファームで調整を続けているが、この日は5打数2安打3打点と、放った2安打がいずれも本塁打となった。



有薗は、2021年ドラフト2位で千葉学芸高から入団したプロ5年目の23歳。広角に長打を放つ打撃は折り紙付きで、昨季は二軍で首位打者、本塁打王、最高出塁率のタイトルを獲得した。



後半戦スタートとなったこの日、一軍復帰へ向け、右の長距離砲がこれ以上ないアピールを見せた。



























【動画】規格外のパワー！水谷瞬、衝撃の2打席連続アーチ

DAZNベースボールのXより









どこまで飛ぶのか



2打席連発で準備OK

水谷瞬 ファーム第4号ホームラン



⚾️オイシックス×日本ハム（ファーム）



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【了】