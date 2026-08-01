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中日ドラゴンズのクリスチャン・ロドリゲス内野手は31日、バッティングパレス相石スタジアムひらつかで行われたファーム・リーグの横浜DeNAベイスターズ戦に「9番・遊撃」でスタメン出場。7回に難しい打球を処理する好守を披露した。







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1-1の同点で迎えた7回、DeNAのこの回の先頭・成瀬脩人が三遊間へ打球を放った。



遊撃を守るロドリゲスは素早く反応すると、体を投げ出して捕球。膝をついた体勢のまま一塁へ送球し、成瀬をアウトに仕留めた。



深い位置から難しい体勢で正確な送球を届け、スタンドからは拍手が送られた。キューバ出身内野手の身体能力が光るプレーとなった。











中日は3回に先制を許したものの、7回に鵜飼航丞の適時二塁打で同点。その後は両チームとも得点を奪えず、延長10回の末に1-1で引き分けた。



ロドリゲスはこの日、2打数無安打、1犠打。打撃では快音が響かなかったものの、守備で存在感を示した。



今季は一軍で1試合に出場し、2打数無安打。一方、ファームではここまで50試合で打率.242、4本塁打、15打点を記録している。



持ち前の身体能力を生かした守備を武器に、再び一軍の舞台を目指す。

























【動画】スタンドからも拍手！ロドリゲスの好プレーがこちら

DAZNベースボールのXより













拍手喝采👏



🇨🇺ロドリゲス

飛びついてからの膝つき送球



⚾️DeNA×中日（ファーム）



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【了】