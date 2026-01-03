2026年は、午年(うまどし)です。馬は強い生命力を表し、情熱が高まり、縁が動く年。直感に従えば、出会いも関係も一気に進展しやすい流れです。あなたの恋愛の行方は？誕生日月から愛のメッセージをあなたへ。「2026年恋愛運のいい生まれ月ランキング」をお届けします。

12位 5月生まれ

あなたへの期待が大きく寄せられる模様。仕事や責任のほうへ意識が傾き、恋愛がそっと後ろへ追いやられてしまうかも。距離を縮めたい気持ちとは裏腹に、タイミングを逃してしまうことも。焦らず、肩の力を抜いて。飾らない本音を、一滴ずつこぼすように伝えてみてください。心を開くほど、あなたの優しさが届き、愛は深く、静かに形を整えていくでしょう。

11位 3月生まれ

豊かな出会いには、心の浄化と癒しが必要です。人気運が上がり、声をかけられる機会が増える一方で、感情が揺れやすく、迷いが生じることもありそう。本当にあなたに合う相手を選ぶ力が求められるとき。周囲を冷静に見渡して。穏やかな恋愛を引き寄せる秘訣となります。癒しと安心をくれる人を選ぶほど、あなたの恋は温かく、深く満ちていきます。

10位 1月生まれ

“気負いなく安らげる愛”を獲得できそう。心の奥にしまい込んだ本音が、そっと顔を出す模様。強がりや遠慮を続けると、距離がすれ違いを生む兆しもあります。素直になることが、恋を温める鍵です。小さな誤解も解けて、ゆっくり近づく縁が、やがて大きな絆へと変わっていく予感。慎重さより、ほんの少しの勇気が幸運の扉を開き、押し広げてくれるでしょう。