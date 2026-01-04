2026年は、午年(うまどし)です。馬は強い生命力を表し、とてもパワフルな年です。勢いと突破力が増し、挑戦が評価につながりやすく、動けば道が開ける運気となります。あなたの仕事運の行方は？誕生日月から仕事運が上がる！メッセージをあなたへ。「2026年仕事運のいい生まれ月ランキング」をお届けします。

12位 3月生まれ

クリエイティブな想像力で未来を切り拓いていくあなた。新しいアイディアや発想が高く評価される一方で、その敏感なセンサーが過剰に働きすぎることがあるようです。あまりネガティブに考えすぎなくても大丈夫。また誰かの代役を引き受けたのがきっかけとなり、大注目を浴びるなど、奇妙な偶然から幸運を掴む可能性大。日頃の準備が成功の鍵です。

11位 12月生まれ

困難なミッションほど、面白いと感じるあなた。そうゆう意味では、やりがいを感じることが多いと言えます。ですが、あまりムリをし過ぎると、体調まで崩してしまいそう。大きな視野で合理的に考えていくあなたの才能が光り、楽観性と発信力がチャンスを引き寄せる扉となります。肩の力を抜いて、バランスを取りながら、冷静に進んでいきましょう。

10位 2月生まれ

あなたの周りには、楽しいことが多すぎるようです。好きなことが仕事に直結していれば、何も問題ありません。ですが、今ひとつ身が入らず、やる気に欠けてしまうようです。とはいえ、幸運期を迎えているあなた。持ち前の高い集中力を発揮すれば、ユニークな才能を活かす分野で評価され、紹介や協力によって仕事の幅が大きく広がり成功するでしょう。