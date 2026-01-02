2026年は、午年(うまどし)です。馬は強い生命力を表し、とてもパワフルな年です。ハイリスクハイリターンとなりやすいですが、大きく金運を動かす大チャンスの年が巡ってきます。あなたの金運をアップさせる方法は？誕生日月から金運のメッセージをあなたへ。それでは、「2026年金運のいい生まれ月ランキング」をお届けします。

12位 11月生まれ

予想外のトラブルによる出費に頭を悩ますこともありそう。けれど、大丈夫。普段からカンが働き慎重に振舞うことができるあなた。予め備えがあれば、慌てずに対応できそう。前半は調子よく過ごせるので、予備費を蓄えておきましょう。今は未来向けて飛躍するための種まきとなるとき。学びのための投資やコト消費は、将来大きく前進する足がかりとなる模様。

11位 6月生まれ

アクティブに動き、好調な年です。ですが、その分経費は増加傾向。日頃からフットワークが軽く、探求心も強いあなた。ムリな節約をするよりも、その場所でしか体験できない、二度とない瞬間を楽しむトキ消費もGOOD。そこには、思わぬヒラメキと金脈も眠っていそうです。回収は、少々先となりそうですが、有意義な時間を過ごすことができるでしょう。

10位 7月生まれ

多少の波はあるものの、安定傾向です。派手さはありませんが、コツコツとした努力を重ねる堅実な道に進むと、後々大きな成果が期待できる良いときです。少額でも積み立て型の貯蓄や投資をスタートさせるとGOOD。あなたの好奇心を刺激するような、甘い誘惑があるかもしれません。一攫千金など怪しい儲け話には、細心の注意を払うといいでしょう。