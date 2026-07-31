NTTドコモは8月1日～31日の期間、「【すかいらーく】ハズレ無し! dポイント最大1,000倍キャンペーン」をすかいらーくグループで開催する。

同キャンペーンの参加にはエントリーが必要となる。キャンペーンサイトからエントリーしたうえで、2026年8月31日までにdポイントカードの利用者情報登録を完了。すかいらーくグループの対象店舗での会計時にdポイントカードを提示し1ポイント以上貯めた利用者に、抽選でdポイント(期間・用途限定)が最大1,000倍進呈される。

特典は、1等が1,000倍(通常ポイント1倍分＋キャンペーンポイント999倍分)で30人に、2等が100倍(通常ポイント1倍分＋キャンペーンポイント49倍分)で500人に、3等が10ポイントを1,2等以外の全員に進呈される。また、期間中に対象店舗にてすかいらーくポイントをためると、さらに当選確率が100倍となる。

なお、対象店舗は下記の通り。

すかいらーくレストランツ(15ブランド)は、ガスト、バーミヤン、しゃぶ葉、夢庵、ジョナサン、ステーキガスト、むさしの森珈琲、から好し、藍屋、とんから亭、La Ohana、魚屋路、グラッチェガーデンズ、八郎そば、ゆめあん食堂。

ニラックス(18ブランド)は、グランブッフェ、ニューマーケット、ブッフェ エクスブルー、フェスタガーデン、ザブッフェダイナー、包包點心、點心甜心、点心甜心、フォールームス、ブッフェスタイルアソート、デリシュー、パンパレット、くし葉、てとてファーム、ザブッフェガーデン、ブッフェレストラン 八献、一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ、ペルティカ。

トマトアンドアソシエイツ(2ブランド)は、トマト＆オニオン、じゅうじゅうカルビとなる。