ハウス食品は8月10日、「ご当地くだものフルーチェ ＜「栃木県産にっこり梨」果汁使用＞」(税別希望小売価格236円)を全国のスーパーなどで発売する。

フルーチェで産地応援

「ご当地くだものフルーチェ」は、日本各地のご当地くだものの魅力を食卓に届けるシリーズ。国産くだもののおいしさと、フルーチェならではのプルンとした食感が楽しめる。また、売上の一部はくだものの産地を応援する取り組みに活用されるため、各地域のくだものを味わいながら、産地の応援につながる。2025年1月のシリーズ発売開始以降、累計販売数量は300万個を突破した。

「栃木県産にっこり梨」の風味を再現

今回発売する商品には、梨の収穫量全国第3位の栃木県オリジナルの梨ブランド「にっこり」の果汁を5%配合。栃木県産にっこり梨のみずみずしくさわやかな甘さを再現し、後味をすっきりとした味わいに仕上げた。また、粒原料を配合し、梨特有のシャリシャリとした食感を表現している。同商品の売上1個当たり1円を寄付し、寄付金は栃木県の梨の生産振興に活用される予定だ。

ブランドサイトでは、同商品を使用したアレンジレシピを公開している。

アレンジレシピ フルーチェさっぱり梨アイス

フルーチェ初の「梨」フレーバー

「梨」フレーバーは、フルーチェ50年の歴史上今回が初。「フルーチェで食べてみたい味」を調査した際、「梨」は上位に選ばれる人気のフルーツである一方、梨の果肉は熱に弱く、フルーチェの製造工程にある高温加熱殺菌に耐えられないことから、これまで果肉入りフルーチェとしての製品化ができていなかった。そこで、ピューレや果汁など幅広い原料を活用できる同シリーズで製品化。初の梨フレーバーの発売が実現した。