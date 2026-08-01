普段何気なく利用しているタクシーも、地域が変わると勝手が違うことがあります。都会では当たり前だと思っていたことが、地方では意外と通じない――そんな経験をしたことがある人もいるのではないでしょうか。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、タクシーを巡る田舎ならではのエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「『タクシー拾って帰るわ』と言った主人公に、友人は何と言った?」

地方に住む友人と別れる際、「駅まで送っていくよ」と声をかけられた主人公。しかし、「タクシー拾って帰るわ」と遠慮すると、友人は驚いた様子であるひと言を返します。

さて、友人は何と言ったのでしょうか？

① 「最終のタクシーはもう終わったよ」

② 「タクシーなんて走ってないよ」

③ 「ヒッチハイクのほうが早いよ」

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✅田舎のタクシー事情とは……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

タクシーが身近なのは都会だけ?

暮らしている地域が違えば、普段は意識しない「当たり前」も大きく変わります。特に交通手段は地域差が大きく、都会では普通のことでも、地方では驚かれるケースは珍しくありません。

▶なお、今回の答えは② 「タクシーなんて走ってないよ」 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!