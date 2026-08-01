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2026.08.01 17:00 ベルーナドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
オリックス 0 0 0 0 0 2 0
西武西 0 0 0 0 1 0

  • OUT

    5番 平沢 大河 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｔ・ネビン ライトフライ 2アウト

  • OUT

    3番 林 安可 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 蛭間 拓哉 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 滝澤 夏央 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    2番 西川 龍馬 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1番 宗 佑磨 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 若月 健矢 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    9番 若林 楽人 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 源田 壮亮 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    7番 古賀 悠斗 デッドボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 Ａ・カナリオ デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    5番 平沢 大河 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    8番 来田 涼斗 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 紅林 弘太郎 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 中川 圭太 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 森 友哉 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    4番 太田 椋 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 Ｔ・ネビン ライトフライ 3アウト

  • OUT

    3番 林 安可 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 蛭間 拓哉 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 滝澤 夏央 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 山中 稜真 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 西川 龍馬 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 宗 佑磨 ショートゴロ 1アウト

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