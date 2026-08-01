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5番 平沢 大河 ファーストゴロ 3アウト
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4番 Ｔ・ネビン ライトフライ 2アウト
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3番 林 安可 フォアボール ランナー：1、2塁
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2番 蛭間 拓哉 センターヒット ランナー：1塁
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1番 滝澤 夏央 ライトフライ 1アウト
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2番 西川 龍馬 空振り三振 3アウト
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1番 宗 佑磨 セカンドゴロ 2アウト
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9番 若月 健矢 ライトフライ 1アウト
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9番 若林 楽人 ピッチャーゴロ 3アウト
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8番 源田 壮亮 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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7番 古賀 悠斗 デッドボール ランナー：1、2塁
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6番 Ａ・カナリオ デッドボール ランナー：1塁
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5番 平沢 大河 ライトフライ 1アウト
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8番 来田 涼斗 サードゴロ 3アウト
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7番 紅林 弘太郎 センターヒット ランナー：1、2塁
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6番 中川 圭太 センターヒット ランナー：1塁
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5番 森 友哉 レフトフライ 2アウト
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4番 太田 椋 空振り三振 1アウト
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4番 Ｔ・ネビン ライトフライ 3アウト
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3番 林 安可 デッドボール ランナー：1塁
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2番 蛭間 拓哉 セカンドゴロ 2アウト
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1番 滝澤 夏央 ファーストゴロ 1アウト
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3番 山中 稜真 セカンドゴロ 3アウト
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2番 西川 龍馬 ショートゴロ 2アウト
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1番 宗 佑磨 ショートゴロ 1アウト
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