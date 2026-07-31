オリックス、西武に1点差で勝利

先発投手：オリックスは寺西成騎が5回1失点の好投（8安打1奪三振）、西武の隅田知一郎は6回3失点 得点経過： 3回裏：西武が1点を追加 4回表：オリックスが2点を追加 4回裏：西武が2点を追加 注目選手：西武のT・ネビンが3安打の活躍、西武のA・カナリオが2得点の活躍、オリックスの太田椋が1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 92 51 40 1 .560 -
1 巨人 93 51 40 2 .560 -
3 ヤクルト 93 44 48 1 .478 7
4 DeNA 93 39 51 3 .433 11
5 広島 90 36 50 4 .419 12
6 中日 95 38 56 1 .404 14

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 93 58 34 1 .630 -
2 日本ハム 97 55 42 0 .567 5
3 西武 97 53 41 3 .564 6
4 オリックス 95 47 46 2 .505 11
5 ロッテ 91 41 47 3 .466 15
6 楽天 91 36 54 1 .400 21