オリックス、西武に1点差で勝利
先発投手：オリックスは寺西成騎が5回1失点の好投（8安打1奪三振）、西武の隅田知一郎は6回3失点 得点経過： 3回裏：西武が1点を追加 4回表：オリックスが2点を追加 4回裏：西武が2点を追加 注目選手：西武のT・ネビンが3安打の活躍、西武のA・カナリオが2得点の活躍、オリックスの太田椋が1本塁打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|92
|51
|40
|1
|.560
|-
|1
|巨人
|93
|51
|40
|2
|.560
|-
|3
|ヤクルト
|93
|44
|48
|1
|.478
|7
|4
|DeNA
|93
|39
|51
|3
|.433
|11
|5
|広島
|90
|36
|50
|4
|.419
|12
|6
|中日
|95
|38
|56
|1
|.404
|14
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|93
|58
|34
|1
|.630
|-
|2
|日本ハム
|97
|55
|42
|0
|.567
|5
|3
|西武
|97
|53
|41
|3
|.564
|6
|4
|オリックス
|95
|47
|46
|2
|.505
|11
|5
|ロッテ
|91
|41
|47
|3
|.466
|15
|6
|楽天
|91
|36
|54
|1
|.400
|21