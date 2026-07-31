阪神、ヤクルトに逆転勝利

先発投手：阪神は才木浩人が5回2/3、3失点の好投（9安打6奪三振）、ヤクルトの奥川恭伸は6回無失点。得点経過：1回裏、ヤクルトが1点を先制。2回裏、ヤクルトがさらに2点を追加しリードを広げる。7回表、阪神が4点を奪い逆転。注目選手：ヤクルトの長岡秀樹が1本塁打、2得点の活躍。阪神の大山悠輔が2打点の活躍。

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