巨人がＤｅＮＡに完封勝利

先発投手：巨人はＳ・ハワードが7回0失点の好投（3安打6奪三振）、ＤｅＮＡの平良　拳太郎は5回2失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：巨人が1点を追加 5回裏：巨人が1点を追加 6回裏：巨人が1点を追加 注目選手：巨人の松本　剛が1本塁打、2得点の活躍、巨人の泉口　友汰が1本塁打の活躍、巨人の佐々木　俊輔が1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 91 50 40 1 .556 -
1 巨人 92 50 40 2 .556 -
3 ヤクルト 92 44 47 1 .484 6
4 DeNA 92 39 50 3 .438 10
5 広島 89 35 50 4 .412 12
6 中日 94 38 55 1 .409 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 93 58 34 1 .630 -
2 西武 96 53 40 3 .570 5
3 日本ハム 96 54 42 0 .562 6
4 オリックス 94 46 46 2 .500 12
5 ロッテ 90 41 46 3 .471 14
6 楽天 91 36 54 1 .400 21