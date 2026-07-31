日本ハム、ロッテに5点差で勝利
先発投手：日本ハムは達 孝太が6回0失点の好投（3安打9奪三振）、ロッテの河村 説人は4回5失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：日本ハムが3点を追加 3回裏：日本ハムが1点を追加 4回裏：日本ハムが1点を追加 注目選手：日本ハムのＦ・レイエスが1本塁打の活躍、日本ハムの水野 達稀が3打点の活躍、日本ハムの清宮 幸太郎が2得点の活躍。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|91
|50
|40
|1
|.556
|-
|1
|巨人
|92
|50
|40
|2
|.556
|-
|3
|ヤクルト
|92
|44
|47
|1
|.484
|6
|4
|DeNA
|92
|39
|50
|3
|.438
|10
|5
|広島
|89
|35
|50
|4
|.412
|12
|6
|中日
|94
|38
|55
|1
|.409
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|93
|58
|34
|1
|.630
|-
|2
|西武
|96
|53
|40
|3
|.570
|5
|3
|日本ハム
|96
|54
|42
|0
|.562
|6
|4
|オリックス
|94
|46
|46
|2
|.500
|12
|5
|ロッテ
|90
|41
|46
|3
|.471
|14
|6
|楽天
|91
|36
|54
|1
|.400
|21