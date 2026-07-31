打った瞬間の確信弾…ソフトバンクの“どすこい”が豪快アーチ　ファーム第8…









福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの山川穂高は31日、タマホームスタジアム筑後で行われたファームのオリックス・バファローズ戦に出場。今季ファーム第8号となる豪快なスリーランホームランを放った。



筑後がどよめく、山川らしい一発だった。3回の2死一、二塁で迎えた第2打席、オリックス2番手投手・東山玲士のストレートを捉えると、打球は高々と舞い上がり、そのままスタンドへ。



打った瞬間に本塁打と分かる当たりで、球場には大きな歓声が響いた。確信歩きからも、主砲の手応えがにじむ一打だった。



山川は中部商高から富士大を経て、2013年ドラフト2位で西武に入団。2018年と2019年に2年連続で本塁打王に輝くなど、球界を代表する長距離砲として活躍してきた。











今季は一軍で本来の力を出し切れない時期もあり、現在はファームで再調整を続けているが、持ち前の長打力は健在だ。



23日の中日戦では打球速度180キロの同点弾を放っており、この日もストレートを完璧に捉えてファーム第8号。状態が上向いていることをうかがわせた。



実績十分の大砲だけに、こうした一発が続いてくれば、一軍再昇格への期待も一気に高まってくる。首位を走るチームにさらなる勢いをもたらす可能性を秘めた主砲の復活が、少しずつ現実味を帯びてきた。























【動画】打った瞬間！山川穂高、ファーム第8号の豪快アーチ

DAZNベースボールのXより













確信弾に筑後が沸く



ストレートを豪快に

山川穂高 ファーム第8号ホームラン



⚾️ソフトバンク×オリックス（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】