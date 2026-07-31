今井達也（アストロズ）が岐路に立たされている。現地時間7月27日のエンゼルス戦では初回に4四球を与え、わずか2死で降板。今季100イニングまで残り41回1/3だが、その到達可否は先発としての評価だけでなく、最大900万ドルに及ぶ契約の上積みや、古巣・西武への追加譲渡金まで左右する。起用法と報酬が交差する契約の仕組みを読み解く。（文・八木遊）

[caption id="attachment_278584" align="aligncenter" width="1200"] ヒューストン・アストロズの今井達也【写真：Getty Images】[/caption]

今井達也（アストロズ）の今後の起用法は、現地報道によると流動的な状況にある。

ジョー・エスパーダ監督は、今井をマイナーで調整させる必要はないとの認識を示した一方、次回の先発登板については「具体的な予定は話し合っていない」と説明。さらに7月31日（日本時間8月1日）には、次のカードではブルペンに配置転換する方針を明らかにした。ただし、長期的な措置かどうかについては明言しておらず、その後の起用法は不透明となっている。

背景にあるのは、現地時間7月27日のエンゼルス戦における投球内容だ。今井は初回に4四球を与え、33球中ストライクは12球。2つしかアウトを取れず降板した。

1回を投げ切れなかったのは今季3度目で、3回未満の降板も15先発中5度。今季は合計58回2/3で防御率5.83となり、100イニングまでは残り41回1/3となった。

その100イニングは、今井にとって単なる節目ではない。

今井の契約には、投球回数がそのまま将来の年俸へ跳ね返る仕組みが組み込まれている。球団は詳細を公表していないが、MLB公式サイトなどが関係者情報として伝えている。

報道によると、保証総額は5400万ドル。今季80、90、100イニングへ到達するごとに100万ドル、最大300万ドルのボーナスを得られ、達成した条件に応じて2027、2028年の年俸も段階的に増額される。

上積みは3年間で最大900万ドル。1ドル160円換算なら約14億4000万円となり、契約総額は最大6300万ドルまで膨らむ。

もっとも、100イニングに届いた瞬間、約14億円が一括で入るわけではない。今季中に得るのは最大300万ドルで、残る上積み分は今井がオプトアウトせず、アストロズとの契約を継続した場合に支払われる。

つまり、100イニングは単純な出来高の条件ではない。残留すれば将来年俸を押し上げ、FA市場へ戻るなら先発としての評価材料にもなる。

しかも、その数字は本人の力だけでは積み上げられない。先発を外れたり、登板間隔が空いたりすれば、100イニングへの道は一気に遠のく。

インセンティブ契約では、球団の起用法が結果として選手の報酬を左右することがある。たとえばドジャース時代の前田健太は2019年、26先発を終えた後に救援へ回された。

先発数や投球回に報酬が連動する契約だったため、米メディアは球団が握る起用権と、選手の金銭的利益が衝突する構造を問題視した。

もっとも、前田の配置転換には、ポストシーズンを見据えた戦力上の理由もあった。支払い回避が目的だったと認定されたわけではなく、今井についても、現在の成績を考えれば、起用変更は純粋な戦力判断として十分に説明できる。

もちろん、アストロズが増額を避けるために、今井の投球回を意図的に抑えると示す材料はない。

だが、戦力判断として下した起用変更が、結果的に選手の報酬まで左右する契約であることは変わらない。

[caption id="attachment_244504" align="aligncenter" width="530"] アストロズの今井達也【写真：Getty Images】[/caption]

この100イニングは、今井とアストロズだけの問題でもない。

ポスティング制度では、実際に獲得したボーナスや、条件達成によって増えた年俸の15％が、追加譲渡金として旧所属球団へ支払われる。

今井がオプトアウトせず最大900万ドルをすべて受け取れば、西武への譲渡金も135万ドル、約2億1600万円増える計算だ。

西武では、平良海馬とネビンの推定年俸が3億円規模、高橋光成も2億5000万円規模とされている。追加譲渡金の約2億円はチーム最高年俸には届かないものの、主力1人分に近いインパクトがある。

今井には、100イニングへ近づき、先発としての評価と将来の報酬を高める理由がある。西武にも、投球回が増えるほど追加収入の可能性が広がる。

だが、残り41回1/3を積み上げる機会を与えるのは、あくまでアストロズだ。

100イニングは、自身の将来年俸や西武への譲渡金を左右するだけの数字ではない。今井がメジャーの先発として、もう一度信頼をつかめるか。その答えも、残り41回1/3の先にある。

【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

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