







埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの若林楽人選手は31日、CAR3219(カーミニーク)フィールドで行われたファーム・リーグ 中地区12回戦のハヤテベンチャーズ静岡戦に「1番・左翼」で先発出場。2年ぶりの古巣復帰戦でリードを広げる適時打を放った。









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2回、3点リードで迎えた第2打席。ハヤテ先発の堀江正太郎投手が投じた3球目のフォークを鋭く引っ張り、左前適時打を記録。



続く第3打席では追加点のきっかけとなる左前打、第4打席でもリードを8点に広げる中前適時打を放ち、好調ぶりをアピールした。











この日は4打数3安打2打点。北海道出身の28歳は、駒大苫小牧高、駒澤大を経て2020年ドラフト4位で西武に入団し、2024年6月にトレードで読売ジャイアンツへ移籍していた。



29日に再びトレードでの西武復帰が発表され、30日に入団会見を実施。古巣に戻って早々、持ち前の打撃で存在感を示した。



なお試合は、西武が一時8点をリードしながら6回以降に8失点。8-8で引き分けに終わった。























【動画】西武ファンに”ただいま”の挨拶！若林楽人が魅せた鮮やかな適時打がこちら

DAZNベースボールのXより













2年ぶりの古巣で



トレードで復帰の若林楽人

第2打席で鮮やかタイムリー



⚾️西武×ハヤテ（ファーム）

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【了】