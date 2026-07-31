







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は30日（日本時間31日）、左膝の違和感と右上腕二頭筋の痛みを抱えているため、シアトル・マリナーズ戦のスタメンから外れた。しかし、代打としては準備する予定で、翌日の復帰も見込まれている。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



大谷は主に投手としての負担によって左膝と右上腕二頭筋に問題を抱えており、いずれの症状も直近約1か月の間に複数回表れている。デーブ・ロバーツ監督は、大谷が前日に治療を受けたことを踏まえ、休養を与えるのが最善だと判断した。



ロバーツ監督は、大谷が自身の膝の状態を正直に伝えたことを評価している。本人から状態について報告がなければ首脳陣は判断できないため、密な意思疎通が今回の欠場決定につながったという。



左膝への注射と投球休止による回復期間を経て、大谷の状態は改善しているようだ。そのため、球団は悪化の危険性が小さい限り、可能な限り試合に出場させる方針だ。



それでも状態に心配の集まる大谷について、エスピナル氏は「事態はそれほど単純ではない。彼の能力を最大限に引き出すためには、ポストシーズン前に定期的な先発登板を行い、十分な調整期間が必要となるだろう。エース級の投手として活躍することを望むなら、10月まで休ませ続けるという選択肢は現実的ではない」と言及した。













【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】