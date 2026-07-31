







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得噂が囁かれている。争奪戦ではこれまで本命と位置付けられているが、米メディア『ザビッグリード』は、アトランタ・ブレーブスにさらわれる可能性について言及している。



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ブレーブスは日本時間30日終了時点で、2位に6.5ゲーム差をつけナリーグ東地区首位に立っている。このまま地区優勝を果たし、その先のポストシーズンでも勝ち上がるため、スクーバルのような大物獲得に本腰を入れてもおかしくはないといえる。



同メディアは「スクーバルを獲得すれば、ブレーブスは優勝争いで大きく前進する。クリス・セール投手と並ぶ強力な先発二枚看板は、どの球団も対戦を避けたい存在となるだろう。チームはこのトレードを成立させるだけのプロスペクトを抱えており、さらにスクーバルとの再契約も十分狙える数少ない球団の一つだ。そして、『彼こそが優勝へのラストピースだ』と言えるだけの戦力も備えている。少なくともこの争奪戦において、ドジャースとって強力なライバルになることは間違いない」と指摘している。



ドジャースは自チーム強化はもちろん、他チーム強化を阻止する意味合いでもスクーバルは確保しておきたいところだが、熾烈な争奪戦はどのような結末を迎えるのだろうか。











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