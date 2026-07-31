ウエディングドレスしか着られなくなった女性と、崖っぷちのお笑い芸人がシェアハウス生活――鈴木美羽と武藤潤(原因は自分にある。)がW主演を務める縦型ショートドラマ『フライング花嫁』(全61話)が、FOD SHORTで独占配信をスタートした。

「結婚＝幸せ」と信じるあまり、結婚という理想に囚われてしまった女性と、芸人として成功することだけを追い続けてきた青年。不器用な2人がひとつ屋根の下で暮らし、傷つけ合いながらも互いの弱さや本音と向き合っていくトレンディラブコメディとなる。

婚約破棄されたウエディングドレス姿の女性

鈴木が演じる金井静代は、結婚に強い憧れを抱き、ウエディングドレスしか着られなくなってしまった女性。人生最大の夢である結婚を目前にしていたが、突然フィアンセから婚約を破棄され、幸せの頂点からどん底へ突き落とされる。

そんな静代が出会うのが、武藤演じる売れないお笑い芸人・諏訪いつき。人を笑わせることに大きな力を感じ、夢をかなえるためストイックに努力を重ねているものの、芸人として壁にぶつかっていた。

成り行きから、ウエディングドレス姿の静代と崖っぷちのいつきによる奇妙なシェアハウス生活が始まる。共同生活を送る中で、静代は「なぜ自分は結婚にこだわるのか」を見つめ直すことに。一方のいつきも、自分が売れない原因を静代から指摘され、自身と向き合う決意をする。

価値観の異なる2人は時に衝突し、それぞれの傷や弱さをさらけ出していく。フライング気味に始まった同棲生活の果てに、2人が見つける“最高の幸せ”が描かれる。

鈴木美羽、表参道を純白のドレスで全力疾走

本作の特徴は、静代が街中でもシェアハウスでも、常にウエディングドレス姿で登場すること。表参道を純白のドレスで全力疾走する場面もあり、「結婚」という理想に縛られた静代の心情を象徴的に映し出す。

静代役の鈴木は、「この作品ならではのギミックも相まって、ずっと新鮮な気持ちで撮影することができました」と撮影を回顧した。

作品が投げかける「結婚＝幸せなのか?」という問いについては、「永遠のテーマのような気がします」と話し、「幸せになりたいと願う、すべての女性に観ていただけたらうれしいです」と呼びかけている。

武藤潤、売れない芸人役で実際のネタ披露も

ダンスボーカルグループ・原因は自分にある。のメンバーとして活動する武藤は、ステージで見せる華やかな姿から一転、不器用ながら泥臭く夢を追う若手芸人役に挑戦。劇中では実際にお笑いのネタを披露する場面も。

武藤は、いつきについて「売れない芸人ではあるが、人を笑わせることに大きな力を感じ、売れることだけに尽力する」人物だと説明。婚約破棄された静代と出会い、少しずつ変わっていく姿に、脚本を読んだ段階から魅力を感じたという。

演じるにあたっては、「観ている方にいつきの良さをどう伝えられるのか、たくさん試行錯誤している時間が本当に楽しかったです」とコメント。「みなさんに愛していただけそうな登場人物がたくさん出てきます」と見どころを語った。

共演には、冴木柚葉、久保乃々花、ハナコの菊田竜大、土佐兄弟の卓也、栗原萌実、加藤大貴、種村敦生、井上想良らが名を連ねる。

FOD SHORTは、1話約1分の縦型ショートドラマをスマートフォン向けに届けるサービス。毎日5話ずつ無料で視聴でき、通勤・通学や休憩時間などのスキマ時間に物語を楽しめる。