「推し活をしながら、自分自身ももっと輝きたい！」そんな願いを持つあなたに、最高のニュースが届きました。人気ボーイズグループTWSと次世代シナジードリンク「ASAP SYNERGY」が待望のコラボレーション！TWS Japan 2nd Single「SODA SODA」のアザーカットを使用した限定デザイン缶が、2026年7月31日(金)より全国のドン・キホーテなどで発売されます。

美容成分たっぷりの新フレーバー「RINGO CIDER」と、集中力をサポートする「AWAKEN」は、どちらもカフェイン・シュガーフリー。推し活を楽しみながら、内側から輝く新しい自分に出会いませんか？この記事では、限定コラボドリンクの魅力と見逃せないキャンペーン情報を詳しくご紹介します！

ASAP SYNERGYとは？「元気の前借り」からの脱却

ASAP SYNERGYは、「元気の前借りではない、潜在能力の起爆剤」という革新的なコンセプトを掲げています。一般的なエナジードリンクとは一線を画し、カフェインや砂糖に頼らず、身体が本来持つ力を引き出すことに焦点を当てているのが特徴です。

美味しさと機能性を両立させることで、ストレスなく日々のパフォーマンスを向上させたい、自分らしいリズムで創造性を発揮したいと願うすべての人を応援するブランド。無理なく、持続可能な形でベストな自分を引き出す。これからの時代に求められるドリンクだと感じました。

TWSの魅力に迫る！なぜ今、彼らが選ばれたのか？

今回のコラボ相手であるTWSは、SEVENTEENの弟分として2024年1月22日にデビューした、SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、JIHOON、KYUNGMINからなる6人組ボーイグループです。

彼らのグループ名「TWS」は「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」の略。これは「いつもTWSと一緒に」という意味が込められており、彼らが放つさわやかで明るいエネルギーは、ASAP SYNERGYが目指す「創造性を発揮できる社会」というビジョンにも通じるものがあるのではないでしょうか。

デビューわずか1年で新人賞8冠を含む18冠を受賞し、韓国における2024年デビューアーティストの中で最多受賞という輝かしい実績。さらにデビュー曲「plot twist」は韓国の音楽配信サービスで2024年間チャート1位を獲得するなど、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いです。2025年7月には待望の日本デビューも果たし、日本国内でも数々の新人賞を獲得しています。彼らの「少年時代の純粋で美しい感性」を刺激する「Boyhood Pop」という独自の音楽ジャンルは、ASAP SYNERGYが提供する「内側から覚醒する」体験と、どこか重なる部分があるように感じられます。ポジティブなエネルギーを届けるTWSと、潜在能力を引き出すASAP SYNERGY。この相乗効果は計り知れませんね！

期待高まるコラボレーション！限定デザイン缶の魅力

今回のコラボでは、TWS Japan 2nd Single「SODA SODA」のアザーカットを使用した、ファンにはたまらない限定デザイン缶がラインナップ。メンバーたちのクールな表情がデザインされた缶は、見ているだけでも元気をもらえそうですよね。

この限定商品は、全国のドン・キホーテやASAP SYNERGY公式オンラインショップなどで手に入れることができます。（※一部取扱いの無い店舗もありますのでご注意を！）

あなたはどっちを選ぶ？2つのフレーバーが秘める「シナジー」

今回のコラボで登場するのは、個性が光る2つのフレーバー。それぞれが異なるアプローチで、私たちの「潜在能力」に働きかけてくれます。

1. 美容を意識するあなたへ：ASAP SYNERGY TWS シナジードリンク - RINGO CIDER -

「肌も、気分も、軽やかに整えたい」。そんな願いを抱く方にぴったりのコラボ限定フレーバーが、この「RINGO CIDER（リンゴ サイダー）」です。

まるでメンバーが語りかけてくれるようなデザインの缶も魅力です。SHINYU、HANJIN、KYUNGMINの3人がそれぞれデザインされています。

このドリンクの最大のポイントは、美容成分を贅沢に配合していること。未完熟りんご由来ポリフェノール「ApplePhenon」をメインに、グルコシルセラミド、ヒアルロン酸ナトリウム、ローヤルゼリーを組み合わせることで、内側から透明感のある肌をサポートしてくれるそうです。

しかも、シュガーフリー＆カフェインフリー！夜寝る前やカフェインを避けたい時でも、罪悪感なく美容ケアができるのは大きな魅力です。爽やかなリンゴの香りと優しい微炭酸で、リフレッシュ効果も期待できそうです。

2. 集中力アップを目指すあなたへ：ASAP SYNERGY TWS シナジードリンク - AWAKEN -

ASAP SYNERGYを象徴するフレーバー「AWAKEN（アウェイクン）」。こちらは、まさに“脳内覚醒”というブランドテーマを体現する一本です。

DOHOON、YOUNGJAE、JIHOONの3人がデザインされています。集中したい時、もう一踏ん張りしたい時に手に取りたくなりますね。

現代社会では、カフェインに頼りがちな人も多いかもしれません。しかしこの「AWAKEN」は、カフェインに頼らずに集中力や思考の巡りを穏やかに引き上げることを目指しています。

その秘密は、天然由来成分であるenXtra（エンクストラ）、ムクナ、アルギニンの組み合わせ。これらの成分が、あなたの「脳内覚醒」を優しくサポートしてくれるでしょう。大事な会議の前や、集中して作業に取り組みたい時、クリエイティブな発想が欲しい時に試してみてはいかがでしょうか。こちらももちろん、シュガーフリー＆カフェインフリーです！

気になる価格と購入方法！豪華キャンペーンも見逃せない！

価格は？

希望小売価格は230円（税抜）です。機能性ドリンクとして、またTWSの限定デザイン缶という特別感を考えると、この価格設定は非常に魅力的だと感じます。ファンにとってはコレクションアイテムとしても価値があり、コスパは高いと言えるでしょう。

どこで買えるの？

2026年7月31日(金)より、以下の場所で発売されます。

全国のドン・キホーテ（※一部取扱いの無い店舗がございます）

ASAP SYNERGY公式オンラインショップ

パートナー企業（極楽湯・伝説のすた丼屋）など

ぜひ、お近くの店舗をチェックしてみてください。

豪華キャンペーンも見逃せない！

今回のコラボでは、ドリンクの発売に合わせて、ファンには嬉しい複数の企画が同時展開されます。

オリジナルグッズ付きセット販売

PPIH系列店舗限定キャンペーン

パートナー企業 限定セット販売

レシート抽選キャンペーン

X（旧Twitter）フォロー＆リポストキャンペーン

など、TWSファンならずとも見逃せない内容ばかりです。キャンペーンの詳細や対象商品、実施期間などは、必ずコラボ特設サイトでご確認くださいね。

ASAP SYNERGY TWS シナジードリンクで新しい自分に出会おう！

TWSの魅力的なデザイン缶で気分を高めつつ、ASAP SYNERGYの先進的な機能性で、美容と集中力をサポートする。まさに一石二鳥のコラボレーションと言えるでしょう。

仕事や勉強、プライベートで「もう一歩」踏み出したい時、あるいは「内側から輝きたい」と願う時、このドリンクがあなたの頼もしいパートナーになってくれるはずです。

TWSファンの方はもちろん、健康や美容、パフォーマンス向上に関心のある方も、ぜひこの機会に「ASAP SYNERGY TWS シナジードリンク」を手に取って、新感覚の「シナジー」を体験してみてください！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。