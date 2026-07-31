行方不明と報じられていた82歳の伝説的歌手、リンダ・パーハクス「無事に発見」

今週前半に行方不明と報じられていた82歳の歌手、リンダ・パーハクス（Linda Perhacs）が「無事に発見」された。

「シンガーソングライターのリンダ・パーハクスが発見され、無事であることをお伝えできることを嬉しく思います」と、パーハクスの元マネージャーであるローレル・スターンズは声明で共有した。「友人、コラボレーター、そして音楽コミュニティのメンバーがリンダと連絡を取ることができず、警察に通報を提出していた心配な期間を経て、警察当局はたった今、彼女が発見され無事であることを確認いたしました」

スターンズはこう続けた。「情報を共有し、支援を差しのべ、リンダの無事を心から気遣うことで、この活動の輪を広げるのに協力してくださったすべての方々に心より感謝申し上げます。ファン、音楽仲間、ジャーナリスト、そしてより広いクリエイティブ・コミュニティからの圧倒的な反響は、リンダの音楽が持つ深い影響力を力強く思い起こさせるものでした。私たちは、捜査に尽力してくださった当局の方々、そしてこの状況に光を当てるために舞台裏で動いてくださったすべての方々に特に感謝しています」

彼女はさらに付け加えた。「現時点では、彼女の身近な人々が今後の最善の道を模索しているため、リンダのプライバシーを尊重していただけるようお願いいたします。この瞬間が、その作品で非常に多くの人々の人生に触れてきたアーティストへの思いやり、癒やし、そして継続的な支援につながることを願っています。リンダを支え、彼女が無事に見つかるよう協力してくださったすべての方々に、重ねて感謝申し上げます」

月曜日、スターンズは82歳のパーハクスが8ヶ月前に法定後見人の管理のもとで高齢者施設を退所したが、それ以来誰もその二人と連絡が取れなくなっていると主張していた。Instagram上の声明で、スターンズはパーハクスの友人たちが「愛される公人との長期にわたる音信不通に懸念を表明すると同時に、リンダが安全で健やかであり、適切なケアを受けていることの確認を求めている」と述べていた。

この歌手の公式Instagramページへの投稿で、スターンズはパーハクスが現在「新しいケア施設にいる」と付け加えた。

パーハクスは、彼女が歯科衛生士だった頃にレコーディングされた1970年の『Parallelograms』で最もよく知られている。同作は90年代後半に再評価されるまで長年見落とされていたが、このアルバムを失われたサイケデリック・フォークの金字塔とみなすカルト的なオーディエンスを獲得した。彼女は2014年に復活作となるアルバム『The Soul of All Natural Things』をリリースし、その3年後には『Im a Harmony』を発表した。

From Rolling Stone US.