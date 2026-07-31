【ロラパルーザ2026】ライブ配信タイムテーブルが公開、日本からYOASOBIも出演

日本時間7月31日〜8月3日の4日間、米シカゴで開催される世界最大級の音楽フェス「ロラパルーザ（Lollapalooza）」。ディズニープラスの生配信タイムテーブル（日本時間）が公開された。

4日間を通じてロード、チャーリーxcx、ザ・スマッシング・パンプキンズ、オリヴィア・ディーン、BLACKPINKのJENNIE、テイト・マクレー、The xxらが登場。日本からはYOASOBIが8月3日（日本時間）に出演する。

ジェーンズ・アディクションのリーダー、ペリー・ファレルが、複数都市を回るバンドのラストツアーとして1991年に立ち上げたロラパルーザ。当初は巡回形式で開催されていたが、2005年にLollapaloozaはシカゴを開催地とするデスティネーションフェスティバルとして再編成された。

※見逃し配信はありません

※各日午前4:45（予定）からイベント終了までの配信

※ライブ配信の視聴にはディズニープラスへの加入が必要

※出演者の都合により、ラインナップは予告なく変更となる場合があります

※一部のパフォーマンスは予告なくライブ配信の対象外となる場合があります

※アメリカでの開催時刻に合わせて同時配信します

※配信言語は英語になります

7月31日（金）日本時間

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8月1日（土）日本時間

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8月2日（日）日本時間

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8月3日（月）日本時間

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