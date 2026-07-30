次世代アーティストにフォーカス、POP YOURS初ツアー「Golden Age Tour」開催

ヒップホップフェスティバル「POP YOURS」による『POP YOURS presents Golden Age Tour』が、10月から11月にかけて大阪・東京の2都市で開催される。

2022年にスタートした「POP YOURS」は、幕張メッセを舞台に、国内最大規模のヒップホップフェスティバルとして開催を重ね、2025年には大阪城ホールで初の関西公演を実施した。

『POP YOURS presents Golden Age Tour』は、新たな才能にフォーカスし、その現在地を提示する企画で、AOTO、HARKA、Jellyyabashi、Kianna、Siero、27AMの6組が出演。越境的なサウンドとリアルな焦燥感を綴るリリックで支持を集めるAOTO、電子音を取り入れたニューサウンドと特徴的な歌声を持つHARKA、自身の空気感とライフスタイルから独自のスタイルを築くJellyyabashi。さらに、幅広い自己プロデュース力と高い音楽性を備えたKianna、予測不能なフロウと言葉選びで個性を放つSiero、地元の幼馴染とレーベルを立ち上げ活動を本格化させた27AMが名を連ねる。それぞれ異なるスタイルを持つ6組が、大阪と東京を巡る。

10月10日（土）に大阪・GORILLA HALL OSAKA、11月3日（火・祝）に東京・Zepp Shinjukuで開催される『POP YOURS presents Golden Age Tour』のチケットのオフィシャル先行受付は、7月30日（木）19時から8月5日（水）まで、抽選制で実施される。

＜ライブ情報＞

POP YOURS presents Golden Age Tour

2026年10月10日（土）GORILLA HALL OSAKA

時間：開場16:00 / 開演17:00

2026年11月3日（火・祝）Zepp Shinjuku

時間：開場16:00 / 開演17:00

出演者：

AOTO

HARKA

Jellyyabashi

Kianna

Siero

27AM

（A to Z）

チケット：（東京・大阪共通）

オフィシャル先行

7/30（木）19:00~8/5（水）23:59・抽選制

ローソンチケット：https://l-tike.com/popyours-goldenagetour/

スタンディング 一般：¥5,980（ドリンク代別・税込）

オフィシャルサイト：https://popyours.jp/goldenagetour