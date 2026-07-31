苦難を乗り越え…中日“26歳外野手”が支配下復帰　2軍で打率.291、25打点









中日ドラゴンズは7月30日、育成選手の福元悠真外野手と支配下選手契約を締結したことを発表した。新たな背番号は「40」に決まった。



福元は奈良県出身の26歳。智弁学園高、大阪商業大を経て、2021年ドラフト6位で中日に入団した。



プロ1年目の2022年には一軍で1試合に出場し、4打数1安打を記録している。



その後は右肩の故障に苦しみ、育成選手として再起を目指していた。今季はファーム・リーグで58試合に出場し、打率.291、3本塁打、25打点をマーク。支配下復帰へ向けて着実に結果を積み重ねていた。











福元悠真選手は、「急なお話しだったので、正直びっくりしました。支配下登録してもらうまで携わってくれた方々、特にトレーナーさんには感謝しています。



そういった方々に恩返しができるよう、ここからがスタートだと思って勝負していきます。支配下登録していただいたからには、1日でも早く1軍に上がってチームの力になれるように頑張ります。」と後半戦へ向けて意気込みを語っている。



故障を乗り越えて再び支配下の舞台へ戻ってきた福元が、ファームで見せた勝負強い打撃を武器に一軍昇格をつかめるか注目される。





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