KEF、次世代ワイヤレスHiFiスピーカー「LS LUXE」発売

KEFが、ロス・ラブグローブ氏の共同開発により誕生した「LS LUXE（エルエス リュクス）」の発売を発表した。8月25日（火）の全国一般発売に先立ち、7月30日（木）より、LS LUXEはmyKEFメンバー限定で直営店にて先行販売を開始する。

LS LUXEは、視覚と聴覚の両面から日々の暮らしを彩るために生み出された彫刻的なワイヤレスHi-Fiシステム。洗練された職人技、彫刻的なデザイン、そしてKEFの音響技術を融合させた「LS LUXE」は、体験を創り出すのと同様に、空間と美しく調和しながら、一音一音が本来あるべき姿で響き、心に深く届くよう開発された。

著名な工業デザイナー、ロス・ラブグローブ氏のデザインは、過去にも「Muon」、「Mu」ヘッドフォン、「Muo」ポータブルスピーカーといった製品を発表。彫刻的で有機的なフォルムで国際的に著名なロス・ラブグローブ氏は、「形が機能を決定づける」ことを実証し、機能美を兼ね備えたアートを生み出した。LS LUXEは、五感を魅了し、その空間を豊かに彩る。

「KEFでは、常にリスニング体験を再定義し、真にインスピレーションを与える製品開発を目指してきました。『LS LUXE』は、そのビジョンが具現化されたものです。真のラグジュアリーは、素晴らしいデザインと音響技術の融合により、没入感がありながらも自然な形で空間の雰囲気を変容させるものです。『ラグジュアリーとはどのような音なのか』と尋ねられたとき、まさにLS LUXEが私たちの答えです」とGrace Lo（グレース・ロー）、KEF社長兼グローバルマーケティング責任者は語る。

LS LUXEのキャビネットは、堅牢で高品質な素材を用いて丹念に製作されており、滑らかで丸みを帯びたエッジが、シームレスで途切れることのない美しさを演出。視覚的および音響的な卓越性を両立させるよう設計されており、その彫刻のような輪郭は回折や振動を最小限に抑え、柔軟なデカップリングシャーシが構造と音響の完璧な調和を実現している。LS LUXEは、美しく洗練されたオブジェとして存在感を放ち、エクリプス・ブラック、ダスク・チタニウム、ミネラル・ホワイトの3つの上品なカラーが準備されている。

美しく没入感のあるサウンドであらゆる環境を一変させ、音楽や映画の魅力を最大限に引き出す。ピュアなボーカル、正確な楽器の質感、深みのある低音を兼ね備えて響き渡り、本物のリスニング体験を生み出していく。その体験を支えているのは、KEFの第12世代6.5インチUni-Q® ドライバー。この大型モデルで採用されたドライバーは、完璧な音の拡散を実現し、「スイートスポット」という概念を排除。先進的な吸音技術であるMetamaterial Absorption Technology（MAT™）は、ツイーターからの不要な音を吸収することで歪みを低減し、サウンドのディテールをより鮮明に引き出す。

Uni-QドライバーおよびLSワイヤレス製品への初採用であるVelocity Control Technology（VECO）によるモーションセンサーとフィードバック機構を備えた革新的なサウンド補正技術や同じく初採用である電流駆動型アンプによるプライマリ・ボイスコイルに供給される電流を制御することで、LS LUXEは、あらゆるリスニングシーンにおいて純粋さ、バランス、そしてコントロール性を維持し、正確かつ落ち着きのある低音と、どの音量でも音楽の情感的なインパクトを損なわない再生を実現。

W2ワイヤレスプラットフォームを搭載したLS LUXEは、Tidal、Qobuz、Amazon Music、Deezerなどからのネイティブストリーミングに対応しており、Spotify Connect、Tidal Connect、QPlay、AirPlay、またはGoogle Castを介して、各アプリから直接再生が可能。高音質、最大24ビット/384kHzのロスレスフォーマットを、ご自宅全体でマルチルーム機能を活用しながら楽しむことができる。HDMI eARC、アナログ、光、同軸入力など、充実した有線接続オプションにより、どのようなセットアップにもシームレスに統合できる。

「KEF Connectアプリ」を使用すれば、セットアップがスムーズに行え、お使いの環境に合わせた音響調整も可能。日常的な操作には、洗練されたアルミニウム製のトッププレートとバックライト付き操作ボタンを備えたエレガントなリモコン「C3 Remote」が、システムの芸術性に見合う上質な体験を提供する。

＜商品情報＞

「LS LUXE」

希望小売価格：715,000円（税込・ペア）

発売開始日＆対象店舗：2026年7月30日（木）｜直営店にてmyKEFメンバー先行販売

KEF Music Gallery TOKYO https://jp.kef.com/pages/kef-music-gallery

公式オンラインストア https://jp.kef.com/

2026年8月13日（木）直営店でmyKEFメンバー以外も購入可

2026年8月25日（火）全国のKEF正規販売店で購入可

https://jp.kef.com/pages/authorised-distributors

https://jp.kef.com/products/ls-luxe

myKEFについて

どなたでも無料で登録でき、KEFからの限定オファーや新製品およびイベント情報をいちはやく入手いただけます。

主な特長

•MAT®テクノロジーを搭載した第12世代 6.5インチ Uni-Q®ドライバー

•Ross Lovegrove （ロス・ラブグローブ） 氏のデザイン

•3色のカラー展開（エクリプス・ブラック、ダスク・チタニウム、ミネラル・ホワイト）

•低音の歪みを低減するVelocity Control Technology（VECO）

•リファレンス品質のサウンドを実現するMusic Integrity Engine®（MIE）

•デカップリングシャーシにより振動を最小限に抑え、よりクリアで自然なサウンドを実現

•スピーカー1台あたり100WのクラスABアンプ＋280WのクラスDアンプを搭載

•Tidal、Amazon Music、Qobuz、Deezer、AirPlay、Google Cast、Roon Ready （2027年にリリース予定）などを搭載したW2ワイヤレスプラットフォーム

•HDMI eARC、アナログ、光、同軸の有線入力

•KEF Connectアプリによる「ノーマル」モードと「エキスパート」モードを備えた高度なルームEQ

•別売りのS-LUXE Floor Stand （フロアスタンド）に設置が可能（8月25日発売予定）

•別売りの8mのK-Streamスピーカー間ケーブルにより、多様なスピーカー配置が可能（9月下旬発売予定）

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