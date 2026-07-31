オンライン会議は、自宅などリラックスできる環境で参加できる一方で、思いがけないハプニングが起こることもあります。

今回は、人気漫画「#やばい同僚」から、テレワーク中のある会議で起きた出来事をご紹介します。ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

本当にあったやばい同僚クイズ「同僚が立ち上がった時に画面に映ったものとは?」

オンライン会議中、同僚たちと打ち合わせをしていた主人公。すると、一人の同僚が「ペンを取ってきます」と席を立ちました。

すると、彼が立ち上がった瞬間、画面には思わぬものが映り込みます。

さて、同僚が立ち上がった時に画面に映ったものとは?

① 膝の上でくつろいでいた猫

② パンツ1枚の下半身

③ ゴミが散乱した部屋

気になる続きは、本編で確認してみてください。

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※答えはこの記事の最後にあります。

オンライン会議だからこその"油断"が生むハプニング

テレワークは、オンとオフの切り替えが難しく、つい気が緩んでしまうことも。

中でもオンライン会議では、カメラに映る範囲だけ整えていれば大丈夫と思ってしまうこともあります。しかし、席を立ったり、カメラの角度が変わったりするだけで、思いがけないものが映ってしまうことも少なくありません。

▶というわけで、今回の答えは② パンツ1枚の下半身 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!